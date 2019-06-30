شكرا لقرائتكم خبر عن ​الأوقاف: بيع 53 صك أضحية بأسيوط ووضع خطة لمضاعفة مبيعات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف، مدير مديرية أسيوط، أنه تم بيع 53 صك أضحية خلال الأيام الماضية، مضيفا أن العام الماضى تم بيع 100 صك أضحية بالمحافظة ضمن الحصيلة الكلية للمشروع التى زادت عن 60 مليون جنيه.

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وأضاف قبيصى، لـ"الخليج 365"، وضعنا خطة لمضاعفة مبيعات صكوك الأضاحى، قائلا: "مبيعات الصكوك تزداد كلمات اقتربنا من عيد الأضحى، ونواصل العمل الدؤوب لرفع قيمة ما تجمعه الوزارة لصالح المستحقين".

وقال قبيصى: "يتبعنا 5 آلاف مسجد ومصلى كبير جميعها تحت السيطرة بعد إغلاق الزوايا المخالفة، وجميعها تلتزم بتشغيل المكبرات فى الأذان وخطبة الجمعة، والفعاليات الرسمية فقط ولا يوجد خروج على نظام العمل".