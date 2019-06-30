شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: حل 37 شكوى بسيارات الضبطية القضائية خلال ذكرى 30 يونيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية، لدى الجهاز تمكنت اليوم من حل 37 شكوى للمواطنين فى مناطق الرحاب وفيصل والهرم ومدينة نصر، ومنطقة مصر والسودان، حيث تلقى الجهاز هذه الشكاوى من خلال الخط الساخن، وتم تحويلها الى العاملين بالجهاز ممن يستقلون سيارات الضبطية القضائية، وتم التواصل مع الجهات المشكو فى حقها وحل هذه الشكاوى بجانب أيضا كافة الشكوى التى تلقها الجهاز على مدار اليوم ويتم التواصل مع الجهات المعنية لحها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حرص فيه اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على التواجد داخل غرفة عمليات شكاوى جهاز حماية المستهلك على مدار اليوم، خلال ذكرى الاحتفالات بثورة 30 يونيو، لمتابعة آليات تلقى شكاوى المواطنين، والعمل على حلها، وكذلك لمتابعة سيارات الضبطية القضائية لدى الجهاز والتى تجوب الأسواق حالياً للتأكد من توافر السلع والتصدى لآى محاولات تلاعب من قبل البعض.