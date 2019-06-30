أخبار مصر | وكيل أوقاف الجيزة: هجرة النبي وحفر الخندق من النماذج العظيمة للعمل الجماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل أوقاف الجيزة: هجرة النبي وحفر الخندق من النماذج العظيمة للعمل الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد "المغفرة ـ سفنكس" محافظة الجيزة ، تحت عنوان روح العمل الجماعي، عقب صلاة المغرب.

حاضر في الندوة كلا من الشيخ أمين عبد الواجد أمين وكيل الوزارة بمديرية أوقاف الجيزة، والدكتور السيد مسعد السيد وكيل مديرية أوقاف الجيزة بحضور جمع غفير من المصلين حرصًا منهم على تعلم أمور دينهم.

وفي كلمته أكد وكيل الوزارة بمديرية أوقاف الجيزة أن العمل الجماعي عبارة عن عملية تتعاون فيها مجموعة من الأشخاص بهدف تحقيق غاية مُعينة يصبو إليها كُل فرد من أفراد المجموعة، ولهذا يُعد العمل الجماعي أمرًا صعبًا في بعض الأحيان، إذ العمل بروح الفريق وبذل كامل الطاقات في جميع الأمور التي يواجهها أفراد المجموعة لا تُعد أمرًا سهلاً، لهذا فإن العمل الجماعي يحتاج للتنظيم والترتيب المسبق لتعاون أفراد الفريق، باستخدام طاقاتهم، وإبداعاتهم، وأفكارهم الفردية ودمجها معًا للحصول على النّتائج المطلوبة، وقد حث النبي (صلى الله عليه وسلم) على لزوم الجماعة وعدم مفارقتها، حيث قال: ستَكونُ بعدي هَناتٌ وَهَناتُ، فمن رأيتُموهُ فارقَ الجماعةَ أو يُريدُ أن يفرِّقَ أمرَ أمَّةِ محمَّدٍ كائنًا مَن كانَ فاقتُلوهُ، فإنَّ يدَ اللَّهِ معَ الجماعَةِ.

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وبين أهمية العمل الجماعي بروح الفريق، حيث إن ديننا الحنيف يأمرنا بالاتحاد بالاتحاد والتعاون على البر والتقوى، قال تعالى :” وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

وأضاف أن العمل الجماعي له فوائد عديدة كلها داخلة في البر الذي حثنا القرآن الكريم على التعاون عليه ، منها أنه يركز على إنجاز أهداف معينة، مما يدفع الأفراد للعمل بروح واحدة كأنهم شخص واحد، ودعم كل شخص منهم للآخر، ومُساعدته على الإنجاز ، كما أن من فوائد العمل الجماعي إزالة جميع القيود التي تمنع أي شخص من القيام بعمله من خلال تبادل الخبرات، والمعارف وغيرهما، وكذلك فإن العمل الجماعي يعزّز قدرة الأفراد على التّعاطي مع الأمور الّتي تحدث أثناء العمل بمرونة وسلاسة أكبر من قبل.

وفي ختام كلمته بين أن التاريخ الإسلامي قد حوى نماذج غاية في الروعة من خلال العمل الجماعي ، كما في هجرة النبي (صلى الله عليه وسلم) حيث وظف رسول الله كل واحد منهم في مكانه ، ليؤدي مهمة خاصة به، وتجتمع مهمات الفريق كله في إنجاح العمل، وكذلك حفر الخندق فقد حفز الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيهم روح العمل الجماعي.