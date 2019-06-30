أخبار مصر | عاجل.. جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير شؤون النازحين في لبنان، صالح الغريب، اليوم الأحد، إن موكبه تعرض لإطلاق النار بمحافظة جبل لبنان.

وأكد، في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أنه أصيب في خلال الحادث 3 من مرافقيه، أحدهم إصابته حرجة.

وقال الغريب، بحسب الوكالة، "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وفوجئنا بوابل من الرصاص."