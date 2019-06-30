أخبار مصر | وكيل صحة القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة برنامج الألف يوم صحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صحة القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة برنامج الألف يوم صحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنسيقي لمناقشة برنامج الألف يوم صحة لدعم صحة المرأة والطفل، بحضور الدكتورة مايسة رشاد، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، والدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة هيام كامل، وجميع مديري الإدارات الصحية، وفريق الأمومة والطفولة بمديرية الصحة وجميع الإدارات على مستوى المحافظة.

ويهدف البرنامج إلي تحسين صحة الأمهات والأطفال فى مصر عن طريق تيسير دعم وتشجيع الممارسات المثلى لتغذية الرضع لتكامل أجزاء برامج الصحة الإنجابية وصحة الطفل.

ويقوم البرنامج على عدة محاور ونذكر منها:

أولًا: رعاية وتوفير خدمات الأم الحامل طوال فترة الحمل من الفحص الطبي والمعملي وعلاج حالات الأنيميا.

_ التعرف على حالات الحمل الخطر وتقديم الرعاية المناسبة لكل حالة.

_ تقديم المشورة اللازمة في مجال التغذية والاستعداد للولادة الآمنة.

_ تقديم المشورة اللازمة عن أهمية تنظيم الأسرة وكيفية الحصول على الخدمة بعد الولادة.

_ التوعية والاهتمام بفترة ما حول الولادة.

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ثانيَا: تنشيط خدمات رعاية الأم أثناء فترة النفاس:

_ متابعة الأم والوليد وعمل الفحص اللازم وإعطاء الأم المغذيات الدقيقة، (فيتامين أ + الحديد) وإعطاء الوليد الجرعة الصفرية من طعم شلل الأطفال وأخذ عينة دم لفحص هرمون الغدة الدرقية.

_ تشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة ستة أشهر.

ثالثًا: الخدمات الصحية المقدمة للطفل:

_ برنامج رعاية الأطفال حديثي الولادة والذي يعتبر من أهم برامج الحفاظ علي حياة الطفل ويشمل:

_ تدريب الفريق الصحي على إجراءات الإفاقة ورعاية الطفل الوليد والتحويل للوحدات المتخصصة للعناية المركزة للتعامل مع المشاكل الصحية الخطيرة والعاجلة لحديثي الولادة.

_ برنامج تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وترشيد استهلاك الألبان الصناعية.

_ برنامج الترقب التغذوي للإكتشاف المبكر لحالات سوء التغذية بين الحوامل والأطفال دون الخامسة الأمومةوالطفولة لدعم برنامج الألف يوم صحة.