أخبار مصر | البدوي: ثورة 30 يونيو جاءت للقضاء على الجماعات الإرهابية‎ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدوي: ثورة 30 يونيو جاءت للقضاء على الجماعات الإرهابية‎ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوي اليوم، احتفالية بمقر الاتحاد بسموحة، وذلك احتفالا بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأكد مجدي البدوي الاتحاد المحلي لنقابات عمال الإسكندرية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن ثورة 30 يونيو جاءت لتقضي على الجماعات الإرهابية التي تسببت في الكثير من الأضرار باقتصاد مصر، وتشريد الكثير من العمال.

وأضاف البدوي، أن يوم 30 يونيو أعاد لمصر هيبتها مرة أخرى، وكان السبب الرئيسي في النمو الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، مؤكدا أنه لولا إرادة الشعب المصري في ذلك اليوم ما نجحت تلك الثورة.

وشارك بالاحتفالية، مجدي سعد وكيل وزارة القوى العاملة، ولشيخ إبراهيم الجمل أمين بيت العيلة بالإسكندرية، والنائب صلاح عيسى، والنائب كمال أحمد، واللواء أسامة عصمت الخبير الأمني، والشيخ محمد أبو الخير وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.