أخبار مصر | الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرسل برقية للسيسي بمناسبة الذكري السادسة لثورة ٣٠ يونيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرسل برقية للسيسي بمناسبة الذكري السادسة لثورة ٣٠ يونيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكري السادسة لثورة ٣٠ يونيو.

وأكد "المهيري"، في بيان له، أن ملايين العاملين فى المصالح والمؤسسات الحكومية والخدمية، أن ثورة 30 يونيه قضت على الإرهاب وحققت الكثير من الأمال والطموحات والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

وتابع: لقد جاءت إرادة اللـه تعالى ورعايته بأن تتولى سيادتكم مسئولية البلاد بشجاعة وإقدام من أجل القضاء على العناصر الإرهابية التى أرادت الاستحواذ على مقدرات الوطن وأمنه، ووضعتم خارطة الطريق لمسيرة العمل والبناء نحو مستقبل أفضل، وجاء النصر المبين بفضل جهودكم المخلصة ورعاية من اللـه العلى العظيم وأصبحت مصر تتمتع الآن بمكانة مرموقة بين دول العالم.

وأضاف: إن العاملين بالمصالح الحكومية والمنشآت الاقتصادية والخدمية المنضمون للنقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، يتقدمون بأسمى آيات التهنئة فإنهم يجددون العهد لسيادتكم قائدا وطنيا عظيما ويؤكدون على مواصلة العمل والجهد لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، داعين الله لسيادتكم بالرعاية والتوفيق لخدمة الوطن.