أخبار مصر | برلمانية:٣٠ يونيه يوم استعادة الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية ظلامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية:٣٠ يونيه يوم استعادة الكرامة واسترداد الوطن من جماعة إرهابية ظلامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأكدت رزق الله، أن العالم كله شهد وانبهر بالشعب المصرى العظيم الذى خرج للميادين في ثورة 30 يونيو ضد محاولات الأخونة للدولة، كما أن العالم أصبح على وعي وإدراك كاملين بأن هذه الثورة تعد من أفضل الثورات البشرية التي رفضت اختطاف جماعة لوطن.

وأضافت عضو البرلمان، أن الشعب والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة المصرية كانوا على قلب رجل واحد ونجحوا بكل كفاءة واقتدار في تحطيم ونسف جميع مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية لاختطاف مصر.