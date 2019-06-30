أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تظهر قوة مصر على الساحة الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تظهر قوة مصر على الساحة الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة ال20، تأتي نتيجة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داخليا وخارجيا، كما أن نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي المصرية جعلت مصر نموذج يحتذى، وتأتي مشاركة مصر في الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم بمدينة أوساكا باليابان لتؤكد تمتع مصر بثقل كبير على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف خالد قنديل أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الياباني ورؤساء كبري الشركات اليابانية العاملة في مصر على هامش القمة يحمل فرص عديدة للاقتصاد المصري، مضيفا أن اللقاء سيشهد بحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

واختتم رئيس اقتصادية الوفد بيانه بالتأكيد أن القيادة السياسية لمصر تضع ترسيخ مكانة مصر خارجيا على رأس أولوياتها، ولا تدخر جهدا في سبيل تعزيز التعاون مع كافة دول العالم، كما يظهر من اللقاءات الثنائية العديدة للرئيس السيسي على هامش القمة مع زعماء العالم.

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وتأتى مشاركة الرئيس بقمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان.

ومن المقرر أن يركز الرئيس خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية بوجه عام والأفريقية على وجه الخصوص، لا سيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية فى الاقتصاد العالمى، علي خلفية ما يوفره من فرص ومزايا تساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى.

وتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسى إلى اليابان عقد مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، وذلك علي نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.