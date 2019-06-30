أخبار مصر | وكيل صحة سيناء يتفقد سير العمل بوحدات اﻹسعاف المختلفة ومستشفي دهب المركزي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صحة سيناء يتفقد سير العمل بوحدات اﻹسعاف المختلفة ومستشفي دهب المركزي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزامنا مع إحتفالات ٣٠ يونيو أجري الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، زيارات مفاجئة علي مستشفي دهب المركزي والوحدة الصحية بالعصلة ووحدات اﻹسعاف المختلفة بوادي القط وخريزة بمدينة دهب للإطمئنان علي سير العمل وانتظامة.

-حيث تم زيارة وحدات اﻹسعاف المختلفة بوادي القط وخريزة لمتابعة مدي جاهزيتها وجاهزية اﻷطقم الطبية ورجال اﻹسعاف وتوافر اﻷدوية وكافة اﻹمكانات لمواجهة كافة الحالات الطارئة.

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كما تم زيارة كافة اﻷقسام الداخلية للوحدة الصحية بالعصلة والمستشفي المركزي واﻹطمئنان علي تواجد اﻷطقم الطبية بكافة اﻷقسام الداخلية.

كما تم اﻹطلاع علي دفاتر النوبتجيات ومطابقتها ومراجعتها بدفاتر الحضور واﻹنصراف والتأكد من تواجد اﻷطقم الطبية بكافة اﻷقسام واﻹلتزام بالنوبتجيات، وتم اﻹطمئنان علي توافر اﻷدوية والمستلزمات الطبية واﻷدوية الطارئة وفصائل الدم.

-ومن ناحية أخري قامت اللجان المشكلة بقرار السيد وكيل الوزارة بحملات تفتيشية والمرور المفاجئ علي الوحدات والمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة بمدن أبورديس ونويبع وطابا للإطمئنان علي سير العمل وانتظامة والوقوف علي مدي جاهزيتها وتواجد اﻷطقم الطبية بمقار عملهم وتوافر اﻷدوية والمسلزمات واﻷدوية الطارئة وفصائل الدم.