شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقرّ الموازنة العامة للدولة 2019-2020 (تفاصيل كاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس النواب بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020. 25 مكرر ج - تامين by Bassam Mharan on Scribd

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