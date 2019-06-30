شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتدريب»: انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة «APLP» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب، الأحد، حفل افتتاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الأفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، في مقر الأكاديمية الوطنية بالشيخ زايد، بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب بيان، انطلقت فكرة البرنامج من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام2019، حيث إن مصر جزءًا لا يتجزأ من قارة أفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.