شكرا لقرائتكم خبر عن «لا أخشى الموت».. النقيب الحايس يتمنى العودة للعمل سريعًا دفاعًا عن الوطن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النقيب محمد الحايس، أحد أبطال عملية الواحات، إن 30 يونيو يمثل انتصارا لمصر على مجموعة إرهابية كان يجب القضاء عليها منذ زمن، مضيفا: «وقفنا وقفة رجالة، وكلنا نتمنى خدمة مصر».
وتابع «الحايس»، في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار TeN، اليوم، الأحد: «أتمنى العودة للعمل سريعاً لأكون مثل أي شخص زميلي ضحى بدمه»، متابعا: «محدش يستعجلنا عشان البلد تقف على رجلها تاني، لازم نقف وراء الرئيس ووراء القيادات ونضحي ونصبر لنوصل لما نريد».
وقال: «مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا كما قال الرئيس السيسي»، واختتم: «عمري ما خفت من الموت، دي عقيدتنا واتربينا عليها، لما بطلع المأمورية بقول لنفسي لو مت هبقى شهيد».
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