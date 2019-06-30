شكرا لقرائتكم خبر عن والد الشهيد إسلام مشهور يبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد حلمي مشهور، والد الشهيد إسلام مشهور، إن 30 يونيو كان يوماً فارقاً في تاريخ مصر وحياة الشعب المصري.
وأضاف «مشهور» في حوار على قناة TeN، في ذكرى ثورة 30 يونيو، إن ثورة 30 يونيو لم تكن فقط تغيير نظام حكم، لكن الشعب الأبي خرج وطلب تغيير كل شيء، الثورة ما زالت مستمرة فالتغيير مستمر في كل شيء، كانت إرادة شعب حمتها القوات المسلحة والشرطة.
وقال اللواء «مشهور» إن نجله إسلام ضحى لأجل بلده، فهذا حق البلد عليه، متابعا: «من هنا لازم أقدم تحية إجلال وتقدير لكل ضباط الجيش والشرطة الذين يتسابقون على تقديم أرواحهم فداء للوطن».
وانخرط اللواء «مشهور» في البكاء: «أنا افتخر بإسلام، ولو أخوه الكبير استشهد هبقى راضي، مصر العظيمة تستحق منّا التضحية، تحيا مصر.. تحيا مصر».
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