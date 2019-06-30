شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان البرلمان» تهاجم محافظ القاهرة: حضر افتتاح مطعم وتجاهل طلبات الإحاطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، هجومًا حادًا على اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسبب قبوله دعوة افتتاح مطعم بالنادي الأهلي، وتجاهله دعوة اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة تقدم بها النواب تخص قضايا المواطنين.

كانت لجنة الإسكان اضطرت في اجتماعها قبل أسبوع، لتأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين، الذين قاموا باستخراج تراخيص بناء، وطلب إحاطة بخصوص توصيل مياه الشرب والصرف الصحي لمنطقة شق الثعبان، ما دعا رئيس اللجنة لاعتبار عدم حضور المحافظ، استهانة بمجلس النواب.

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وقال «والى» في بيان أصدرته اللجنة، اليوم السبت، أن محافظ القاهرة لبى دعوة افتتاح مطعم بالنادي الأهلي بمدينة نصر، وتجاهل الدعوة التي وجهت له من البرلمان للحضور للجنة الإسكان لمناقشة قضايا المواطنين، التي على إثرها سادت حالة من الغضب والاستنكار بين أعضاء اللجنة نتيجة عدم الاهتمام من المسؤولين.

وتابع: «لكن في نفس الوقت وبعد أيام قليلة نجد السيد المحافظ يحضر افتتاح مطعم بالنادي الأهلي، وبالتالي فإن دعوة مجلس النواب بالنسبة له ليست بالأهمية مقارنة بدعوة مطعم بالنادي الأهلي».

وتساءل رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: «هل السيد محافظ القاهرة مهتم فقط بالأنشطة الترفيهية وقضايا المواطنين وحل مشاكلهم لا تعرف الاهتمام من جانب المحافظة؟ وهل الأولية مناقشة قضايا المواطنين وإيجاد حلول لها ونشرها على صفحات اليوتيوب لكي يعرف المواطن مدى اهتمام المسئولين به، أم الاهتمام بدعوات الأنشطة الترفيهية من قبل الأندية فقط؟».

وتابع: «أين محافظ القاهرة من توجيهات القيادات السياسية واهتماماتها بالمواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتوفير حياة كريمة لهم؟».