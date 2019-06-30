شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الدقهلية»: مشكلة عدم إعلان نتائج طلاب أولى ثانوي في طريقها للحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أولياء أمور مدرسة «على مبارك الثانوية بنين» في إدارة دكرنس التعليمية بالدقهلية، اليوم، من عدم ظهور نتائج طلاب الصف الأول الثانوي حتى الآن، وقالوا إنهم أبلغوا كافة الجهات المسؤولية عن ذلك دون جدوي.

ومن جانبه، قال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن مسؤول التطوير لم يرفع نتائج الامتحانات على السيستم، وإن المشكلة في طريقها إلى الحل، وتواصلت من الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وجاري حلها.

وأضاف أن تأخر إعلان النتيجة في هذه المدرسة فقط، وبمجرد علمنا بما حدث تحركنا سريعا لحل المشكلة، ولم تحدث هذه المشكلة في أي مدرسة أخري، ولكن المشاكل العادية للطلاب.