شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل أوراق مهندس بالوحدة المحلية بسيدي سالم للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أوراق أحد مهندسي الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، إلى النيابة الادارية، لعدم اشتراكه مع الإدارة الزراعية بسيدي سالم في تحرير محاضر البناء المحررة للمخالفين، ورفضه استلام تلك المحاضر، وعدم الاشتراك في تقدير قيمة الأعمال المخالفة.

وكلف محافظ كفرالشيخ الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، ومديرية الزراعة بكفرالشيخ، حماية الأراضي، بالمرور على جميع الجمعيات الزراعية داخل المركز والمدينة، لحصر جميع المخالفات للبناء على الأراضي الزراعية، والتي تزال في مهدها، وعمل المحاضر اللازمة حفاظا على حق الدولة، وإرسالها للشرطة وتحريك الدعاوي الجنائية ضد المخالفين حتي ينال كل منهم عقابه، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال تلك المخالفات عن عدم إزالة المخالفة في مهدها سواء من الجمعية الزراعية أو من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وذلك خلال ١٥ يوما من تاريخه.