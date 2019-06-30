شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص فى إطلاق نار على وزير لبنانى بجبل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض موكب وزير الدولة اللبنانى لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالى بلدة قبر شمون بجبل لبنان، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأكد الغريب، فى اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه، وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن 3 من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم فى حالة حرجة.

وقال الغريب:"كنا فى طريقنا فى منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص"، رافضا التعليق على الحادث .