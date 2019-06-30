شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التضامن الاجتماعى تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر يوليو فى كل أنحاء الجمهورية لـ9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتبارًا من غد الاثنين، الأول من يوليو للمعاشات التى تصرف من منافذ صندوقى التامينات، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلى ومنافذ صرف المعاشات تمهيدًا لتذليل أى عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2019 فى ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودى الدخل فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

وكانت وزيرة التضامن قد أكدت أن قرار الزيادة جاء منحازا للمعاشات الدنيا بحيث تضمنت حدا أدنى للزيادة قيمته 150 جنيها شهريًا، وحدا أقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما اضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2019.