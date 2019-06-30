شكرا لقرائتكم خبر عن عروض لزوار الحديقة الدولية والألعاب الترفيهية بنصف الثمن بمناسبة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، إقبالا من المواطنين، بالتزامن مع فتح حدائق القاهرة بالمجان احتفال بذكرى 30 يونيو.

ونظمت إدارة الحديقة عروض غنائية، وذلك بالجناح الفرعونى بالحديقة، حيث أدى العشرات من الزوار الرقصات على انغام الأغانى الوطنية، حيث عزفت الفرق الفنية الموسيقة.

وقال اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن الحديقة سمحت لزوارها بركوب بعض الألعاب الترفيهية مثل العربات التصادمية والألعاب المائية بنصف الثمن، وكذلك دخول حديقة الحيوان بنصف الثمن.

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