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عروض لزوار الحديقة الدولية والألعاب الترفيهية بنصف الثمن بمناسبة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر، إقبالا من المواطنين، بالتزامن مع فتح حدائق القاهرة بالمجان احتفال بذكرى 30 يونيو.

ونظمت إدارة الحديقة عروض غنائية، وذلك بالجناح الفرعونى بالحديقة، حيث أدى العشرات من الزوار الرقصات على انغام الأغانى الوطنية، حيث عزفت الفرق الفنية الموسيقة.

وقال اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن الحديقة سمحت لزوارها بركوب بعض الألعاب الترفيهية مثل العربات التصادمية والألعاب المائية بنصف الثمن، وكذلك دخول حديقة الحيوان بنصف الثمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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