شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل بعد قليل، الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، الدفعة الأولى، من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، وذلك تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتأهيل وتدريب الشباب الافارقة، والذى يصل عددهم لـ1000 شاب مقسمين على عشر دورات، وذلك بهدف تجميع الشباب الأفارقة تحت مظلة واحدة تستهدف التنمية والسلام.
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