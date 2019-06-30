شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الأكاديمية الوطنية للشباب تستقبل أول دفعة لبرنامج تأهيل الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل بعد قليل، الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، الدفعة الأولى، من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى، وذلك تنفيذا لتوصيات منتدى شباب العالم، وتزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

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وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لتأهيل وتدريب الشباب الافارقة، والذى يصل عددهم لـ1000 شاب مقسمين على عشر دورات، وذلك بهدف تجميع الشباب الأفارقة تحت مظلة واحدة تستهدف التنمية والسلام.