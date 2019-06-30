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تسليم المستشفيات لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن المستشفيات التى قامت بتجهيزها وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد لأداء خدمات المنظومة الجديدة للمواطنين، سيتم تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحة أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل .

 

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل، إن محافظة بورسعيد تضم 11 مستشفى و32 وحدة ومركز صحى سيقدمون الخدمات إلى المواطنين، مؤكدة أن هيئة الرعاية الصحية مهمتها فى المنظومة الجديدة أداء الخدمات للمنتفعين والحرص على تقديمها بأعلى مستوى من الجودة .

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وأضافت المنظومة أن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بصحة المصريين وعمليات الإصلاح الصحى، التى تجرى من خلال منظومة التأمين الصحى والمبادرات القومية تستهدف توفير الخدمة بأعلى مستوى من الجودة وبالمجان .

 

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