شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يبدأ تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلى، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التى أنشأها الجهاز.

وذكر بيان صادر عن الجهاز اليوم الأحد أن الدكتور عصام شعث أمين عام الإدارة المحلية تفقد لجان التقييم واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التى توفر الوقت والجهد وتعلى مبدأ تكافؤ الفرص.. مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 1121 مرشحًا يتنافسون على شغل 65 وظيفة قيادية.

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جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن أجرى تقييمًا للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسئولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة والتى تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وعدم وجود أى تدخل بشرى، وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز مجددًا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الوظائف القيادية على المستوى المحلية تشمل وظائف كل من سكرتيرى عموم، وسكرتيرى عموم مساعدين، ورؤساء وأحياء ومدن ومراكز.