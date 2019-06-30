الأكاديمية الوطنية للتدريب: انطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تشهد الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، حفل إفتتاح البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف إنتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، في مقر الأكاديمية الوطنية بالشيخ زايد - بمدينة السادس من أكتوبر.
والجدير بالذكر أن فكرة البرنامج انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للأتحاد الإفريقي لعام2019، حيث أن مصر جزءًا لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.
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