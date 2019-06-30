إحباط تهريب 96 ثعبانا وحرباء سامة مع راكب عائد من بانكوك بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من الثعبابين السامة والحرباء، أخفاها راكب مصري لدى عودته من تايلاند داخل أكياس أقمشة موجودة بحقائبه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

واشتبه إبراهيم عامر رئيس اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من بانكوك، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رقم 961 القادمة من بانكوك، وحاول استغلال وجود عدد كبير من الركاب في ذلك التوقيت للخروج من الصالة الخضراء، وبالعرض على أحمد علي، مدير الجمرك بالإنابة، قرر تكليف مصطفي النجار مأمور الجمرك تحت إشراف فتحي فوزي مدير الحركة لتفتيش حقائبة، وتبين وجود 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس مستعملة متسخة تبين أن بداخلها مجموعة 96 ثعبانا ساما وحرباء.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​