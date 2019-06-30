رئيس لجنة المراقبة للشهادة الأزهرية: نسب نجاح تصحيح العينات العشوائية مبشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال أحمد عبد العظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، أنه يجرى حاليا إرسال أوراق الإجابة (البوكليت) على مراكز التصحيح العشرة الموزعة على جميع المناطق الأزهرية وفق أعداد الطلاب، تمهيدا لبداية التصحيح يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف عبد العظيم - في بيان اليوم -أنه تم الاستعداد لإجراءات التصحيح بالشكل الملائم وفق تعليمات لجنة النظام والمراقبة التي تناولت كافة مستويات عمليات التصحيح، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الشفافية والعدالة لصالح الطلاب.

وأوضح أن نسب نجاح تصحيح العينات العشوائية مبشرة وتدعو إلى التفاؤل في ارتفاع نسب النجاح وخصوصًا في المواد الثقافية للقسم العلمي، مشيرا إلى أنه بالقسم العلمي جاءت نسبة الفقه الشافعي 96% ، والحديث 100% للعلمي، والنحو نسبته 88%، في حين كانت نسبة القرآن الكريم 82%، والتفسير 90%، وبلغت نسبة الفيزياء 83% والأحياء 77% والكيمياء77%، واللغة الأجنبية الأولى 94%، وللقسم الأدبي جاءت نسبة الحديث 73.5%، والتوحيد 80%، وبلغت نسبة الجغرافيا 93.5%، واللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي).

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وعن موعد إعلان النتيجة أكد أنه لا تسرع في تحديد يوم للإعلان عنها حتى أخذ الوقت الكافي في عمليات التصحيح والرصد والاستخراج والمراجعات الدقيقة، حرصًا على مصلحة الطالب.

وأكد أن الامتحانات مرت على أفضل صورها من حيث الانضباط والالتزام داخل اللجان وخارجها، من جانب الطلاب والمنتدبين لأعمال المراقبة، وأولياء الأمور الذين قاموا بحث أبنائهم على الالتزام والانضباط داخل اللجان، وعليه لم تسجل أي شكوى من عمليات الغش الجماعي أو الإخلال بنظام سير الامتحانات.

واشار رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، إلى أن الأسئلة في مختلف امتحانات المواد الدراسية جاءت موافقةً للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وفق المعايير القومية للامتحانات، ووفق المنهج العلمي المطبقة عند وضع الاختبارات، وقد أكدت ذلك نتائج تصحيح العينات التي جرت على أيدي مقدرين للدرجات المشهود لهم بالكفاءة، حيث اتضح من هذه النتائج وجود مستويات متدرجة لفقرات الامتحان وفق معامل السهولة والصعوبة.​