سويلم يطالب بإنشاء كلية الثروة السمكية بجامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلي رئيس اللجنة، من حيث المبدأ، على مقترح النائب ثروت سويلم نائب الشرقية بأن يكون مقر كلية الثروة السمكية بجامعة الزقازيق بمنطقة العباسية الكبرى التي توجد بها مزارع الثروة السمكية في الشرقية.

جاء ذلك في حضور الدكتورة وفاء عامر عميدة كلية الثروة السمكية بالزقازيق، ممثلة لجامعة الزقازيق وسعيد محمود مسئول الاتصال السياسي لوزير التعليم العالي وممثل لوزارة التخطيط والمهندس حمدي نصر رئيس مدينة أبوحماد.

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وأكد سويلم أن موقع مشروع العباسة استراتيجي على مساحة 1200 فدان وأن هناك مبنى قائم بالفعل يتيح للجامعة الموافقة فورا مع استغلال المزارع السمكية النموذجية لتدريب الطلاب.

وأضاف أن استراتيجية الموقع وقرب المسافة مع القاهرة والإسماعيلية والزقازيق يميز هذا الموقع.

ووافقت اللجنة وممثلي الوزارات المعنية على تشكيل لجنة كبرى من التعليم العالي وجامعة الزقازيق لمعاينة الموقع لتحديد المتطلبات لإمكانية بدء العام الدراسي الجديد بها لتكون نقلة نوعية لمركز أبوحماد بصفة عامة.​