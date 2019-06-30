القبض على أمين شرطة مفصول يتزعم عصابة للسرقة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 3 أشخاص بينهم شرطي مفصول كونوا عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في السرقة. جهود البحث والتحري التي قادها اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصلت إلى أن أمين شرطي مفصول تزعم تشكيلا يضم عاطلين؛ لسرقة المارة بالإكراه. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور ومعاونه النقيب كريم عبد الرازق من ضبط المتهمين في أكمنة أعدت لهم بأماكن يترددون عليها. تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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