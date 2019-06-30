سقوط فتاة من شرفة منزلها بمدينة 6 أكتوبر: "كنت عاوزه أهرب من أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل سقوط فتاة من شرفة منزلها بمدينة 6 أكتوبر، أمس السبت.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، مصابة بكسور متفرقة بالجسم.

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تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر توصلت إلى أن المصابة حاولت الهروب من المنزل؛ هربا من مضايقات والدها لها، ولدى وقوفها بشرفة الشقة بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت على الأرض.

وتحفظت قوة من قسم شرطة ثان أكتوبر بقيادة الرائد محمد داوود على الأب المتهم، وفي الوقت الذي استمع رجال المباحث لأقوال الفتاة المثابة التي أكدت "أبويا بيتحرش بيا.. وكنت عاوزه أهرب".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.