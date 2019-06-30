أخبار مصر | لجنة الأداء الإعلامي تعقد أول اجتماع بنادي الإعلاميين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الأداء الإعلامي تعقد أول اجتماع بنادي الإعلاميين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة متابعة أداء الإعلام الرياضي، برئاسة خالد فتوح، اجتماعها الأول بنادي الإعلاميين، وذلك في حضور أعضاء اللجنة من مختلف الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.

وشارك بالاجتماع سامي عبدالفتاح، وعصام شلتوت، وعلي بركة، وعلي عبدالهادي، ورامي بهجت، وإيهاب شعبان، وعبدالشافي صادق، ومحمد باهي، ومحمد، عباس، وحسام محرز، بالإضافة إلى صلاح بدران وجمال بدراوي، وممدوح فهمي، ومدحت رشدي، وجمال أبو المكارم، ومدحت السيد، وأحمد جلال، وحسام وصفي، وأحمد الصاوي.

وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات، أهمها وضع معايير وأسس التعامل مع عناصر الإعلام الرياضي، وذلك من خلال ميثاق الشرف الإعلامي، وعمل رصد ومتابعة أداء الإعلاميين للبرامج الرياضية، مع عمل بروتوكلات مع الهيئات والمؤسسات الرياضية الكبرى، وعلى رأسهم اللجنة الأوليمبية، ووزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة، ورابطة النقاد الرياضيين، مع عمل شُعبة لمقدمي البرامج والإخراج والإعداد والمراسلين والمحررين، وعمل دورات تدريبية لتأهيل عناصر الإعلام الرياضي، وعمل استفتاء سنوي تحت شعار الأفضل، لكل من ينتمى للمجال الرياضي.

وقال خالد فتوح رئيس اللجنة خلال الاجتماع، إن اللجنة بدأت عملها بالفعل، وأن الهدف الرئيسي منها رصد ومتابعة الأداء، وتنقية أجواء الإعلام الرياضي؛ بحيث يكون هادفًا بعيدًا عن التعصب الأعمى وهدم القيم الرياضية.

وأضاف أن اللجنة ستؤكد على مقدمي ومُعدي ومخرجي البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية، أهمية الفارق بين الناقد الرياضي والمحرر الرياضي، ورفع توصيات اللجنة لمجلس نقابة الإعلاميين.