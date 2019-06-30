أخبار مصر | سولاف درويش في الذكري السادسة لثورة 30 يونيو: يوم سيخلده التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاف درويش في الذكري السادسة لثورة 30 يونيو: يوم سيخلده التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بالذكري السادسة لثورة 30 يونية، مؤكدة أن هذا اليوم لن ينساه الشعب المصر، وسيخلده التاريخ لأنه إرادة شعب.

وأضافت "درويش"، أن ثورة 30 يونيو، كانت نقطة فارقة فى تاريخ الوطن والشعب المصري الذي خرج على جماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت تريد أن تدمر البلاد وخطف الدولة المصرية خلال حكمها، فخرج الشعب عليها للحفاظ على الهوية المصرية للدولة، مؤكدة أن أهم من مكاسب ثورة 30 يونيو هو اصطفاف الشعب المصري بأكملة وتلاحم الشعب مع الجيش والشرطة وجميع مؤسسات البلاد ضد من يريدون هدم البلاد.

وأكدت "درويش"، أن القوات المسلحة التي لبت نداء الشعب، داعمة لخياراته، في مشهد سيبقي وسيظل ملهمًا للأجيال المقبلة، مشيره إلى أننا لن نغفل أيضا دور رجال الشرطة البواسل، وكيف رفضوا الانصياع لحكم وأوامر الجماعة، معلنين انحيازهم للشعب، في ملحمة تاريخية لا يمكن أن تُمحي من ذاكرة الشعوب.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن العالم كله شهد وانبهر بالشعب المصرى، وخروج أكثر من 30 مليون مواطن فى جميع ميادين الجمهورية ضد محاولات الجماعة لأخونة للدولة المصرية والحفاظ عليها.