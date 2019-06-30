أخبار مصر | منسق "المبادرة الشبابية": ثورة ٣٠ هي ثورة الحفاظ على الهوية المصرية من السقوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق "المبادرة الشبابية": ثورة ٣٠ هي ثورة الحفاظ على الهوية المصرية من السقوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كريم مصيلحي، منسق المبادرة الشبابية العربية للتواصل الاجتماعي والثقافي، وعضو مشروع ألف قائد أفريقي، أن ثورة 30 يونيو هي ثورة الهوية المصرية التي انتفض الشعب المصري للحفاظ عليها وحمايتها من الاختطاف، مشيرا إلي أن مصر تعرضت خلال سنوات ما قبل 30 يونيو لمحاولات السطو عليها وأخونة كافة مؤسساتها عن طريق الجماعة الإرهابية.

وأضاف "مصيلحي"، أن خروج المصريين بالملايين واسقاط حكم الإخوان وانقاذ مصر من مخطط السقوط، وانحياز القوات المسلحة لصفوف الشعب المصري كعادته، ساعد على إنقاذ مصر من مخططات الجماعة الإرهابية، الذى كان يخطط ليقود البلاد لحفة الهاوية، ونتائج غير محمودة اقدارها حال استمرارهم لتقسيم الشعب المصري وتكميم الافواه وتقييد الأيادي وقمع المواطنين، من خلال آلياتهم ومعسكرات التعذيب الجماعي بعيدا عن أعين رجال الشرطة.

وتابع منسق المبادرة الشبابية العربية، أنه على مدار الـ٦ سنوات استعادت مصر وجودها السياسي في المنطقة الافريقية والرجوع إلى الخريطة الإفريقية وتوليها رئيسة للاتحاد الافريقي في الوقت الحالي، وبفضل القيادة اليقظة ووعي أبناء الشعب المصري يتحول المشهد العام حاليا لدولة قوية أصبحت متكاملة دستوريًا وقانونيًا بعد ثورة 30 يونيو، وأصبحت على مشارف الدخول في تحديات كبيرة حتى تصل إلى مرحلة تامة من الاستقرار والتقدم، مثلما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم مصر من 2014.