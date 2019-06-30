أخبار مصر | "الخليج 365" تحصل على مقرات عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تحصل على مقرات عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" علي قائمة تتضمن مقرات عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية "الكشف المبكر عن سرطان الثدي"، بمحافظة جنوب سيناء.

واليكم الأماكن التي يتم العمل بها:

1_ رأس صدر: المركز الطبي _ وحدة رأس مسلة الوحدة الصحية بأبو صويرة.

2_ أبو زنيمة: المركز الطبي بأبو زنيمة.

3_ أبو رئيس: وحدة حي السلام (العرايشة).

4_ طور سيناء: مركز رعاية الأمومة والطفولة المركز الطبي بتوشكى.

5_ شرم الشيخ: المركز الطبي بالروايسات.

6_ دهب: وحدة العصلة.

7_ نويبع: المركز الطبي بنويبع.

8_ سانت كاترين: وحدة الاسباعية.

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على أن يتم العمل بهذه المنشآت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءا.

يذكر أن الحملة يتم تنفيذها على 3 مراحل على غرار مبادرة 100 مليون صحة، على ان تبداء أولى مراحلها غدا ١ يوليو وتنتهى فى 31 ديسمبر 2019، وتستهدف المبادرة فحص وتوعية 27 مليون سيدة، وجميع السيدات اللاتى سيتم اكتشافهن سيحولوا إلى مراكز تلقى العلاج بالمجان.

وسيتم تنظيم حملات توعوية خلال تنفيذ المبادرة لتوعية السيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية وفضلها في الحماية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، كما سيتم تدريب الفريق الطبى لإجراء الفحص المبدأي ثم تحويل الحالات المصابة إلى العيادات لإجراء الفحوصات التأكيدية.