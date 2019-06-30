أخبار مصر | أمين عام حزب الحرية عن ذكرى 30 يونيو: "مصر خرجت من نفق مُظلم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام حزب الحرية عن ذكرى 30 يونيو: "مصر خرجت من نفق مُظلم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحاسب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة مرور 6 اعوام على ثورة ال30من يونيو، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كتب بطولة جديدة تكتب في سجل التاريخ في هذا اليوم امام العالم.

وأضاف "مهنى"، أن الشعب المصري ادرك خطورة حكم جماعة الاخوان الارهابية وشعر بأن بلده كادت أن تسرق وتتحول إلى السير وراء أوامر وتخطيطات الجماعة، ولذلك خرجت الملايين الرافضة لسرقة الهوية المصرية، وانتزعت الحكم من الجماعة لتؤكد للعالم ان مصر دولة صاحبة قرار واعي، لديها جيش عظيم يحمي حريتها ويقف مع شعبها في تحقيق رغباته.

وتابع الأمين العام للحزب، أن مصر خرجت من نفق مظلم، واستطاعت من بعد ذلك تحقيق طريق واضح للوصول إلى الاستقرار والرخاء والتنمية، وظهرت بوادر التنمية والعمل في عدة مشروعات قومية تخدم المواطنين، وتحسين العلاقات التجارية والاستثمارية مع بعض الدول، وعودة العلاقات الخارجية وريادة مصر للقارة الافريقية بعد انقطلع دام لسنوات طويلة.

وقال "مهنى"، إن الله اهدى الشعب المصرى قيادة وطنية مخلصة لا تخاف الا الله فى سبيل نصرة الوطن وآمنه وحمايته، والوقوف بجانب الشعب المصرى وحماية مطالبه والعمل على تحقيقها وهو المواطن عبد الفتاح السيسى، وكذلك الجيش والشرطة المصرية وما يقومان به من تضحيات منذ هذا اليوم في محاربة الارهاب، وما يقدماه من اجل مصر وشعبها وحماية كل شبر في ارض هذا الوطن مؤكدين اننا لدينا درع وسيف نحتمي به وننام ونحن نعلم ان بلادنا في امان ضد اي عدو او مغتصب.