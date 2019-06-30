أخبار مصر | وكيلة "صحة النواب" عن ذكرى 30 يونيو: "الحمد لله على نعمة الجيش المصري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيلة "صحة النواب" عن ذكرى 30 يونيو: "الحمد لله على نعمة الجيش المصري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكدت أن ثورة يونيه غيرت مجرى التاريخ فى وقت كان من أصعب الأوقات وهو حماية مصر من مخططات قوى العدوان الذى استطاع خلال سنة واحدة التواصل مع أتباعه فى الداخل ومخابرات الدول فى الخارج للنيل من مصر وشعبها إلا أن شجاعة وجسارة أبناء مصر من رجال الجيش والشرطة وإرادة الشعب القوية انتشلتنا من وضع سيئ كادت تدخل فيه مصر، وتابعت:"لولا تلك الإرادة القوية لأبناء الشعب المصرى ومساندة رجال القوات المسلحة لازداد الوضع سوءا".
وأضافت النائبة البرلمانية، أن الجميع يعلم أن هناك مخططات تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن، مؤكدة على وعى الشعب وترابطه وإرادته القوية التى تجعله لا ينساق وراء فكر الجماعات المتطرفة حفاظا على أمن مصر واستقرارها.