شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «زيجلر» الألمانية و«بافاريا» المصرية لتصنيع سيارات الإطفاء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد شراكة بين شركتي «زيجلر» الألمانية و«بافاريا» المصرية، لتصنيع وتجميع سيارات الإطفاء والإنقاذ في مصر طبقاً لأحدث المواصفات العالمية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مساهمة مصر بوفد رفيع المستوى بالمنتدى العربي الألماني الذي عقد بالعاصمة الألمانية، برلين.

وقع العقد عن الجانب المصري الدكتور نادر رياض، رئيس مجموعة شركات بافاريا، وأمير رياض، نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذي لمشروع الشراكة. وعن الجانب الألماني بول رينيه، نائب رئيس شركة زيجلر الألمانية.

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حضر الحدث وزراء النقل والصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني ورئيسي اتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ولفيف من أبرز صناع القرار والمختصين ورجال الصناعة والأعمال من الجانبين الألماني والمصري.

تجدر الإشارة إلى أن ذلك يدخل في برنامج الشراكة الجديدة إنتاج سيارات الإطفاء والإنقاذ الخاصة بالمطارات والأنفاق والسكك الحديدية وسيارات الإسعاف من كافة الأنواع واستخدامات قطاع البترول والقطاع الصناعي وأغراض الحماية المدنية.

ويأتي ذلك ضمن مساعي إحداث تكامل نشاط كل من الشركتين ليغطي مجال الوقاية من الحريق بصورة متكاملة بداية من أجهزة الإطفاء اليدوية والمتحركة على عجل والآلية التشغيل والإنذار والإطفاء الآلي وصولاً لسيارات الإطفاء والإنقاذ لمختلف الأغراض.

والجدير بالذكر أن «زيجلر» هي الشركة الألمانية الأكبر حجمًا والأقدم بين الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال. ويعد إنشاء مصنع لها في مصر إضافة صناعية هامة تتواجد في مصر للمرة الأولى.