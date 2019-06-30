شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق مبادرة «الست المصرية هي صحة مصر» في 9 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «الست المصرية هي صحة مصر»، تنطلق غدًا الإثنين، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، في 9 محافظات، هي: جنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم، وأسيوط".

وهي نفس المحافظات التي شملتها المرحلة الأولى لمبادرة 100 مليون صحة.

وتستهدف المبادرة الرئاسية فحص 27 مليون سيدة مصرية فوق سن الـ 18 عامًا خلال المراحل الثلاث للمبادرة، وتستغرق مدة الكشف 15 دقيقة يسبقها محاضرة توعية لمدة نص ساعة عن طريقة الكشف والفحص المنزلي وأسلوب الحياة الصحي والصحة الإنجابية والتشديد على أهمية الفحص الدوري للسيدة، مع إجراء بعض الفحوصات الطبية وتحليل السكر والضغط وقياس الوزن، وفي النهاية المرور على طبيبة متخصصة لتوقيع الكشف الطبي.

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وقال الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة 100 مليون صحة، أن مبادرة صحة المرأة، ستنطلق أولا في 9 محافظات من خلال الفحص في 1200 مركز موزعة جغرافيا في المحافظات التسع، بما يتيح وصول جميع المواطنين بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن كل المطلوب من السيدة الراغبة في الفحص هو بطاقة الرقم القومي وأن يكون عمرها فوق 18 عامًا.

وأضاف الشيشيني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن أي سيدة يشتبه في إصابتها بعد الكشف الأولي، يتم تحويلها لمراكز التقييم والعلاج، وعددها 12 مركزا تخضع فيه لكشف متقدم وتحديد سبل العلاج المناسب، مع التأكيد على أن العلاج سيكون مجانا وعلى نفقة الدولة.

وأعرب عن استعداد كافة أجهزة الوزارة لتنفيذ الحملة بدقة وعناية لضمان نجاحها وخروجها الشكل الأمثل على غرار حملة 100 مليون صحة، مشيرا أن الوزارة قامت مؤخرا بتدريب الرائدات الريفيات والمُثقفات الصحيات على توعية السيدات بالمنازل في القرى والنجوع على أهمية الكشف والفحص الدوري على الثدي.

ونوه نائب مدير حملة 100 مليون صحة أن الوزارة خصصت الخط الساخن رقم 15335 للاستفسار والتعامل مع أي سؤال يخص الحملة، بالإضافة الى الدخول على الموقع الإلكتروني للحملة والاطلاع على كافة المعلومات، كم شدد على وضع الوزارة خطة بديلة في حالة وجود تكدس أو زحام أم نقاط ومراكز الفحص التي تبدأ عملها من التاسعة صباحا وحتى الـ 3 عصرًا.