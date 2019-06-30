شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: الشارع الإيراني لا يتحدث كثيرًا عن الحرب مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إبراهيم مطر، مدير وحدة العلاقات الدولية بمركز سلمان زايد لدراسات الشرق الأوسط، أن الحديث عن احتمال اندلاع حرب بين إيران وأمريكا ليس وليد الصدفة، وإنما يأتي في إطار الأحداث الأخيرة التي ستغير المنطقة.

وأضاف «مطر» أن اهتمام الشارع العربي باحتمالية الحرب أكثر من الجانب الإيراني بأضعاف كثيرة، مشيرًا إلى أن الشارع الإيراني لا يتحدث كثيرًا عن الحرب على الرغم من أن الكثير من الشباب المتحمس يتمناها، وهو ما بات واضحًا خلال قيام البعض منهم بعرض حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن للبيع على أحد مواقع البيع الإلكتروني.

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ونوه إلى أن الإيرانيين يدركون أن أقصى ما يمكن أن تفعله الإدارة الأمريكية هو فرض المزيد من العقوبات، وعلى هذا فهم لا يأخذون هذه التهديدات الأمريكية على محمل الجد، في حين تأتي التصريحات العسكرية للقادة الإيرانيين كرد على التصريحات الأمريكية التي صدرت عن بومبيو وبولتون وترامب نفسه، وهو ما يؤكد بأن كل التوقعات بنشوب الحرب لا تزال مستبعدة للأسباب الآتية:

أولاً- الرئيس الأمريكي هو أكثر من يخشى اندلاع الحرب في المنطقة، وأن الحديث عن إبحار حاملة الطائرات والقاذفات الاستراتيجية أعاد المشهد السابق قبل عدة أشهر، عندما سيرت واشنطن سفنها الحربية إلى بحر الصين، ونشرت المنظومة الصاروخية في كوريا الجنوبية، بهدف فتح باب الحوار لا أكثر لجرّ الرئيس الكوري الشمالي كيم إلى المفاوضات، لكن الأخير نجح في خداعه والالتفاف على مطالبه عبر المزيد من التجارب الصاروخية، وهذه التجربة ستنجح مع إيران، ولاسيّما أن قائد الثورة كان حاسمًا في خياره عندما قال: «لا حرب ولا مفاوضات».

ثانياً- يأتي عما كشفت عنه شبكة «سي إن إن» على أن قيام واشنطن بتمرير رقم هاتف إلى سويسرا لتسليمه إلى إيران، للاتصال بالرئيس الأمريكي، ردّاً على الدعوة التي وجهها بنفسه في مؤتمر صحفي، إلى القيادة الإيرانية، والتي يسعى فيها ترامب إلى جرّ إيران للتفاوض تحت عصا التهديد، وإجبارها على الجلوس مجدّداً على طاولة المفاوضات دون قيد أو شرط، لإبرام اتفاق نووي جديد وفق شروطه.

ثالثاً- مما لاشك فيه أن دخول حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط، جعل احتمال حصول حرب بين إيران وواشنطن ضعيفا جدًا خاصة أن هناك أكثر من 5600 جندي أمريكي على متن الحاملة في مرمى نيران الصواريخ الإيرانيّة وهو ما تخشاه فهل يمكن لواشنطن تحمل الضربة الأولى ولو لساعات قليلة؟، خاصة بعد تهديدات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، أمير على حاجي باستهداف حاملة الطائرات، قائلاً: «وضع الأمريكيين، مثل قطع اللحم التي بين أسناننا».