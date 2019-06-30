شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توقع اتفاقية مع «ايمرالد» البريطانية لإصدار أول مجلة بحثية دولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، توقيع اتفاقية نشر مجلتها العلمية «مجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية» دوليًا مع هيئة النشر البريطانية المعروفة «ايمرالد»، مُشيرا إلى أن الخطوة تأتي انطلاقًا من توجه الجامعة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمي والابتكار، إقليميًا ودوليًا.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، إن المجلة هي الأولي لجامعة القاهرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية، وأنه كانت هناك محاولات كثيرة في الماضي للاتفاق مع ناشر دولي للمجلة لم تكلل بالنجاح, موضحا إن إدارة الجامعة نجحت مؤخرا في الاتفاق مع الناشر البريطاني المعروف «ايمرالد»، لكي يكون ناشرها الدولي لمدة 3 سنوات تُجدد بموافقة الطرفين.

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واعتبر الخشت أن الاتفاقية ستساهم في تحول مجلة الجامعة باللغة الإنجليزية التي يجري تجهيز العدد الأول منها إلى مجلة معتمدة دوليًا، مُوضحا أن هذه هي المرة الثانية التي توافق فيها هيئة النشر الدولية «ايمرالد» على نشر مجلة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل في مجال العلوم الاجتماعية، بعد موافقتها علي نشر مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضًا، والصادرة في العام 2018, وهو ما يعد خطوة جديدة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ما تحقق يعد إنجازًا للوسط الأكاديمي داخليا وإقليميا، خاصة أن سبب تدني مستوي النشر الدولي في مصر في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية ليس بسبب قلة عدد الأبحاث المكتوبة، لكن نظرًا لنشر معظمها في مجلات محلية أو إقليمية مما يحرم الجامعات من ترتيب دولي في التصنيفات العالمية.

وأشار إلى أنه سيصدر قريبًا العدد الدولي الأول من المجلة بعد انتهاء الجامعة و«ايمرالد» من إعداده للنشر، وأن اعتماد المجلة دوليًا سيؤدي إلى رفع ترتيب جامعة القاهرة في التصنيفات الدولية، كما سيساهم في تسهيل إجراءات النشر الدولي ليس للباحثين المصريين فقط ولكن للباحثين العرب والأجانب.