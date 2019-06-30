«الزراعة» تعلن إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال عام احتفالا بـ«30 يونيو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الزراعة» تعلن إنجازات مركز البحوث الزراعية خلال عام احتفالا بأعياد 30 يونيو

كتب –متولي سالم:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، حول إنجازات المركز خلال العام الماضي، مُتضمنا تسجيل صنفين جديدين من الأرز، هما سخا 108 وسخا سوبر 300 وهجينين جديدين من الأرز عالية الإنتاجية (هجين مصري 3 وهجين بسمتي مصر 1).

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل الهجين الفردي الأبيض من الذرة الشامية (جيزة 180) عالي الإنتاجية بمتوسط 35 أردبًا للفدان, وتغطية المساحة المنزرعة بالذرة الشامية بنسبة 100 % من الهجن عالية الإنتاجية والمقاومة للإجهادات الحيوية وغير الحيوية مع توفير التقاوي المطلوبة واستنباط هجن جديدة للأغراض الخاصة.

وأشار تقرير مركز البحوث الزراعية إلى أنه يجري حاليًا تسجيل ثلاثة أصناف قمح جديدة مبشرة تمتاز بتحمل الحرارة العالية وقلة المدخلات الزراعية (سخا 95، مصر 3، بنى سويف7)، ذات قدرة إنتاجية تصل إلى 30 أردب/فدان، إضافة إلى صنفين جديدين من الفول البلدي، وهما (نوبارية 4، 5) ذات احتياجات مائية أقل، كذلك تم تسجيل 4 أصناف جديدة من الشعير، منها (جيزة 133، جيزة 134 من الشعير المغطى وجيزة 135، جيزة 136 من الشعير العاري)، وجاري الانتهاء من إجراءات تسجيل صنفين جديدين، هما (جيزة 137، جيزة 138) من الشعير المغطى.

ولفت التقرير أنه تم تنفيذ الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القمح في 26 محافظة في 6301 حقلا إرشاديًا، زراعة الذرة الشامية في 25 محافظة بإجمالي 370 حقلا تعليميًا، كذلك تم إقامة 122 دورة تدريبية، 70 ندوة إرشادية و171 حقلا إرشاديًا في محاصيل الشعير, الذرة الشامية, فول الصويا والكتان.

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وجرى تعريف حوالي 250 نوعًا من النباتات الطبية والبرية، وذلك من خلال استخدام باركود الأحماض النووية وتوثيقها وإيداعها في البنك الدولي للجينات باسم مصر، كما تم تسجيل 3 أصناف بنجر سكر، والانتهاء من تسجيل 15 صنفا بنجر سكر من الأصناف المستوردة تابعة لخمسة شركات أجنبية، هذه الأصناف مُقاومة للأمراض.

كما تم انتخاب وكسر وزراعة 128 سلالة من سلالات القصب المنزرعة بالمعهد بالجيزة وإرسالها لزراعتها كسلالات سنة أولى بمحطة بحوث المطاعنة، كذلك زراعة 60 صنفا من الذرة السكرية في الإسكندرية والجيزة وبورسعيد لدراستها، وتنفيذ 28 دورة تدريبية بالبرنامج الإرشادي و10 حقول إرشادية و12 يوم حصاد، و28 برنامجًا تدريبيًا.

وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بإستخدامات الهندسة الوراثية فقد تم إنتاج نباتات بطاطس مقاومة للضغوط البيولوجية، وتطوير سلالات قمح متحملة للحرارة, حيث تم إنتاج نباتات الجيلين الأول والثاني، واستنباط سلالات قمح متحملة للملوحة من خلال طرق التربية الجزيئية الحديثة، وتعريف عدد من العزلات الفيروسية الطبيعية لمقاومة دودة ورق القطن.

وأصدر مركز البحوث الزراعية ممثلا في المعمل المركزي للحشائش 66 توصية لمكافحة الحشائش في محاصيل القمح والبصل والبنجر وقصب السكر والذرة الشامية والأرز والفول السوداني، وفحص 2683 شحنة نباتية ( صادرات – واردات ) وتقدير نسبة بذور الحشائش الحجرية بها.

كما فحص معهد بحوث أمراض النباتات 6634 عينة من شحنات نباتية واردة من الخارج، لتحديد صلاحيتها لدخول البلاد، بجانب فحص 1294عينة خاصة بالشركات والمزارعين و تعريف العزلات الفطرية

وقام المعهد بتنفيذ 158 ندوة إرشادية حقلية على أهم أمراض المحاصيل المختلفة وطرق الوقاية والعلاج على مستوى الجمهورية للمزارعين في المحافظات المختلفة.

وقام المعمل المركزي للمبيدات بتحليل 2560 عينة واردة من الجمارك وإجراء 417 دراسة بصمة للمبيدات، وتحليل 1627 عينة مبيد لتقدير الشوائب بها، وتحليل 135 عينة بهدف إجراء دراسات السمية عليها.

في حين قام معهد متبقيات المبيدات بتقدير العناصر الثقيلة في 850 عينة من المنتجات الزراعية وسحب 3078 عينة واردة من الجمارك ، 606 عينة منتهية الصلاحية.