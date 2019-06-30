شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج 55 من أطباء التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تمهيدًا لانطلاقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء من تدريب الدفعة الثانية من أطباء الأسرة والرعاية الأساسية الذين يمثلون النواة الأساسية لمشروع التأمين الصحي الشامل الذي يبدأ تطبيقه ببورسعيد أول يوليو المقبل، واصفا إياه بأنه يوم تاريخي في حياة المصريين.

وقال إن التدريب يأتي في إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة ووزارة الصحة الذي تم بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لافتا إلى إنشاء غرفة متابعة للمشروع، برئاسة الدكتور أسامة عنتر، عميد طب القناة، لتقديم الدعم الفني للمشروع خلال تطبيقه بالتنسيق مع وزارة الصحة.

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من جانبه، أكد الدكتور مصلح عبدالرحمن، رئيس قسم طب الأسرة بجامعة القناة والمشرف على التدريب، أن الجامعة وكلية الطب بها قادرة على تقديم خدمات تدريب وتأهيل أطباء بالتأمين الصحي الشامل، معتبرًا أن الجامعة تعد مرجعًا وبيت خبرة عالمي للعديد من الجامعات العالمية في مجال طب الأسرة.

من جانبه، عبَر الدكتور مصلح صلاح الدين، مسؤول التأمين الصحي ببورسعيد والمشرف العام على تطبيقه بالمحافظة، عن سعادته بانطلاق التأمين الصحى أول يوليو المقبل، مؤكدا جاهزية المنشآت والأطباء للتطبيق، واصفا المشروع بأنه أعظم حدث طبي في تاريخ مصر.

وأكد أسامة عنتر، عميد طب القناة، أن التأمين الصحي الشامل يعد نقلة نوعية في الصحة تشمل قاعدة بيانات دقيقة وسجلات طبية لكل المصريين، وذلك استكمالا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثاقبة في مجال الصحة التي بدأها بحملة 100 مليون صحة لمكافحة «فيرس سي» التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية.