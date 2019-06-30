شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية بالمحافظات تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن المحافظات، الأحد، إجراءات أمنية مشددة في الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو تزامنا مع الاحتفالات، ونظمت المحافظات احتفالات شعبية في الشوارع والميادين والحدائق بإذاعة الأغاني الوطنية وتعليق الزينات والبانارات وصور الرئيس.

في شمال سيناء، شهدت مراكز ومدن المحافظة إجراءات أمنية مشددة وتفتيش السيارات بمداخل ومخارج المحافظة والاطلاع على هويات المسافرين، وإغلاق الطرق والمدقات وأغلق الشوارع المؤدية إلى عدد من المقار الأمنية والحكومية، كما رفعت مديرية الشؤون استعداداتها بالمستشفيات.

وأكد الدكتور طارق شوكه، مدير عام المديرية، على توافر الأطقم الطبية في المستشفيات والإدارات الصحية وتوافر كافة أدوية ومستلزمات الطوارئ ودعم فرق الانتشار السريع من الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان في مستشفيات المحافظة.

وشكلت المحافظة شمال سيناء غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن.

وفي البحر الأحمر، أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بالموانئ التابعة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، بالتزامن مع الاحتفالات، حيث تم تكثيف التواجد الأمني للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانئ.

كما تم التنبيه على ضرورة المرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء والابلاغ عند الاشتباه في أي جسم غريب لشرطة الميناء ومركز العمليات بالهيئة الذي يقوم بمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالموانئ والمرور على جميع الأرصفة والساحات بالميناء، والابلاغ عن أي جسم غريب وتم عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على المنشآت.

وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ، على ضرورة التأكد من سلامة وصلاحية جميع معدات الأمن والسلامة والصحة المهنية وتوفير جميع اللواحات الارشادية، وتكثيف عدد العاملين بجميع منشآت الهيئة على مدار اليوم عن طريق عمل نوبتجيات للتحقق من الشخصيات المترددة على منشآت الهيئة وإحكام السيطرة ومتابعة تحركاتهم داخل المنشآت وتفتيش الحقائب والطرود بصحبة المترددين.

وفى القليوبية، احتفلت المحافظة بالأعلام والأغاني الوطنية وتزين الميادين والشوارع بحضور رؤساء المدن ومشاركة المئات من أبناء المحافظة، كما فتحت الحدائق أبوابها للاحتفال بذكرى الثورة.

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ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالمشاركة في الاحتفالات مع المواطنين وفتح ملاهي الأطفال والملاعب بالمجان فضلا عن تنظيم عددًا من المسابقات الرياضية.

وفي الإسماعيلية، نظمت المحافظة احتفالات شعبية في الشوارع والميادين والحدائق بإذاعة الأغاني الوطنية وتعليق الزينات والبانارات وصور الرئيس.

وقدم المحافظ ومساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة التهنئة للمواطنين بتوزيع الأعلام على رواد الأندية والشواطئ.

وفي الشرقية، نظمت أحزاب مصر الحديثة ومستقبل وطن عدة فعاليات احتفالا بالثورة وتبارى رؤساء الأحزاب في عرض منجزاتها خلال المؤتمرات التي تم عقدها.

وفي المنيا، أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أنه يتم تنظم احتفالات بالذكرى تضمنت فقرات فنية وغنائية وطنية، بالتعاون بين مديريتي الثقافة والشباب والرياضة، وذلك بالمسرح المكشوف على كورنيش النيل.

وأكد المحافظ أن ذكرى ثورة 30 يونيو غالية على نفوس جميع المواطنين، وقد استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين ينشدون الحرية وانحاز لهم الجيش لبدء تأسيس مصر الحديثة.

وقررالمحافظ، فتح أبواب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل، بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وقدم محافظ الإقليم ورئيس الجامعة برقيات تهنئة للرئيس السيسي للتهنئة بالذكرى.

وفي بني سويف، أقام حزب مستقبل وطن احتفالية بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل وقال النائب خلال الاحتفالية بحضور عدد كبير من المواطنين احتفالا باذكرى.

احتفالات شعبية فى الشوارع والميادين بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالات شعبية فى الشوارع والميادين بذكرى ثورة 30 يونيو