شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: تقدم 16 مرشحًا لمنصب النقيب في انتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق الأطباء، عضو لجنة الانتخابات، إن اللجنة مستمرة في تلقي طلبات الترشح على مقاعد التجديد النصفي حتى التاسعة من مساء اليوم.

وأضاف عبدالحميد: «عدد الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على منصب النقيب ارتفع ليصل إلى ١٦ مرشحا، -حتى مثول الجريدة للطبع- في آخر أيام تلقي الأوراق بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، وشملت الأسماء التي تقدمت فعليًا على منصب النقيب كلًا من: الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة العامة، والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، والدكتورة منى مينا، عضو المجلس، والدكتور محمد سلامة، عضو المجلس، والدكتور محمد نصر، نقيب أطباء الجيزة، والدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور على كامل، والدكتور هشام فتحي، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور محمد شوكت، والدكتور محمود إبراهيم، والدكتور ابو المجد حمزة، والدكتور معتصم بالله حمزة، والدكتور أيمن عبدالحميد سالم.

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ويخوض السباق الانتخابي على مقاعد العضوية فوق السن ده ٣١ مرشحا من بينهم: الدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور على كامل، والدكتور سعدة فرغلى، والدكتور علاء الدين المهدى، والدكتورة شيماء سعيد، والدكتور خالد مرتجى، والدكتور جرجس رؤوف، والدكتورة سلوى كمال حنفي، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور ماجد حسني، والدكتور مجدي طلعت، والدكتور علاء الدين الغمراوي، والدكتورة هيامي زكريا، ووائل رفعت، ويحيي الجوهري، وأحمد حمزة، وأحمد فوزي، وفريد وجدي، ومحمد سالم، وخالد إبراهيم.



وترشح على مستوى أقل من ١٥ عامًا، ١٨ مرشحا منهم الدكتور أحمد السيد، والدكتور حلمي السويدي، والدكتورة آية نعمان، والدكتور محمود عرفة، وعبدالعظيم رمضان، وأحمد حسين، وأحمد عبدالله، وخالد مصطفي، وراجح السياجي، ومحمود التومي، وأحمد صفوت، ووائل الشرقاوي.



وضمت قائمة عضوية النقابة على مستوى المناطق: الدكتورة منى مينا، والدكتورة شيماء عرفة، والدكتور محمد صفوت، والدكتورة صفاء الحسيني، ومجدي طلعت، ومنير بشارة، وخالد سلطان، عن منطقة القاهرة فوق السن، وعلى مستوى شرق الدلتا ترشح الدكتور حلمي السويدي، وأحمد زهران، ووائل الشرقاوي، ومحسن بدران، مجدي حسين، تحت السن، وعلي مستوي وسط الدلتا تحت السن تقدم مجدي الخياط، وخالد سليم، ومحمد الأكشر، فيما تقدم محمد سلطان على مستوي تحت السن بمنطقة غرب الدلتا، على مستوى شمال الصعيد كل من: الدكتور حمدي النبوى، والدكتور سيد الطويل، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور طارق الخولى، والدكتور أحمد فتحى فضل، والدكتور إيهاب نبيه، والدكتور نادي صالح، والدكتورة أمنيه إبراهيم، فوق السن، وترشح كل من عمرو أحمد عثمان، ومحمد صادق، وأحمد سعيد، وايمان على، على مستوي جنوب الصعيد تحت السن.