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الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبرفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

 

ودعا الأزهر الشريف المصريين إلى بذل الكثير من الجهد والعمل، لتحقيق الآمال المنشودة لرفعة الوطن، مبينًا أن العمل والعلم سبيل ارتقاء الأمم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ومؤسساتها من كل مكروه وسوء.

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