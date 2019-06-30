مطران الأرمن الكاثوليك بمصر مهنئًا بـ 30 يونيو: وحدت الشعب ضد الأعداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نيافة المطران كريكور أوجسطينوس كوسا، تهنئةً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو. وجاء نص الرسالة:"سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، باسم بطريركية الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، الرهبان والراهبات والمؤمنين ابناء البطريركية الروحيين فى مصر وفِى بلاد الاغتراب، وباسمى الشخصى، نتقدم منكم ونهنئكم والشعب المصرى بمناسية الإحتفال بثورة الثلاثين من يونيو التى أعادت للشعب المصرى بقيادتكم الحكيمة حريته وكرامته واستقراره، ووحددت الجميع : الشعب والقوات المسلحة والشرطة على التكاتف والوقوف صفاً واحِداً ضد الأعداء والعمل بيد واحدة وإرادةٍ صلبة لبناء مصر الحديثة والدفاع والحفاظ على كل شير من أراضيها" Advertisements وتابع :"نهنئكم يا سيادة الرئيس، ونتمنى لكم موفور الصحة وكُلُّ الخير لتتابعوا رسالتكم فى خدمة مصر المحروسة ورفع شأنها محلياً وعالمياً"

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