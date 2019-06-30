شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت تحتفل بذكرى 30 يوينو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت المنظمة المصرية الألمانية بمدينة فرانكفورت، برئاسة ماجد سعد، احتفالًا بمناسبة الذكرى السادسة على مرور ثورة 30 يونيو، بحضور وفد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية المصرية بفرانكفورت وعلى رأسها القنصل العام خالد طه، وأبناء الجالية المصرية والألمانية.

وقدم خالد طه القنصل العام، شرحًا لآخر المستجدات على الساحة المصرية، وأن مصر اليوم تسير على الطريق الصحيح وأن مؤشرات النمو الاقتصادى المصرى فى زيادة مستمرة.

كما حضر الاحتفالية وفد من الكنيسة المصرية ممثلاً فى القمص بيجول باسيلى، والدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الأعلى للجاليات فى ألمانيا، وروجا بودستانتى الأمين العام لحزب الديمقراطى الاشتراكى حيث هنأ الحاضرين ووفد القنصلية المصرية بثورة يونيو، وصرح بسعادته لهذا التجمع الشعبى لاستعادة ذكريات ثورتنا العظيمة.

وتم عرض أفلام عن ذكريات الثورة بمدينة فرانكفورت وعن منظمى هذه الثورة العظيمة، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفد القنصلية المصرية والحاضرين، ووقف الحاضرون دقيقه حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.

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