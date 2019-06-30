الارشيف / أخبار مصر

المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت تحتفل بذكرى 30 يوينو.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت تحتفل بذكرى 30 يوينو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت المنظمة المصرية الألمانية بمدينة فرانكفورت، برئاسة ماجد سعد، احتفالًا بمناسبة الذكرى السادسة على مرور ثورة 30 يونيو، بحضور وفد من أعضاء البعثة الدبلوماسية بالقنصلية المصرية بفرانكفورت وعلى رأسها القنصل العام خالد طه، وأبناء الجالية المصرية والألمانية.

وقدم خالد طه القنصل العام، شرحًا لآخر المستجدات على الساحة المصرية، وأن مصر اليوم تسير على الطريق الصحيح وأن مؤشرات النمو الاقتصادى المصرى فى زيادة مستمرة.

كما حضر الاحتفالية وفد من الكنيسة المصرية ممثلاً فى القمص بيجول باسيلى، والدكتور ثروت قادس رئيس المجلس الأعلى للجاليات فى ألمانيا، وروجا بودستانتى الأمين العام لحزب الديمقراطى الاشتراكى حيث هنأ الحاضرين ووفد القنصلية المصرية بثورة يونيو، وصرح بسعادته لهذا التجمع الشعبى لاستعادة ذكريات ثورتنا العظيمة.

وتم عرض أفلام عن ذكريات الثورة بمدينة فرانكفورت وعن منظمى هذه الثورة العظيمة، وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى ووفد القنصلية المصرية والحاضرين، ووقف الحاضرون دقيقه حداد على أرواح الشهداء من الجيش والشرطة والمدنيين.

5ddd970a-eff4-4d0e-b2e1-ce7ecc42fd3a

 

Advertisements

 

87fc3687-7532-4153-a712-076b1ca5f0be

 

 

7394dc51-3f2f-48d4-8780-0b8dbfa25331

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنظمة المصرية الألمانية بفرانكفورت تحتفل بذكرى 30 يوينو.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا