شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 كاريكاتيرا للفنان أحمد قاعود حول ذكرى ثورة 30 يونيو والصفعة التى صفعتها لأردوغان. وصور قاعود فى كاريكاتيره أردوغان وتيدو على "قفاه" صفحة وهو ينظر للشعب الذى خرج ضد حكم الإخوان الإرهابيين فى 30 يونيو.

كاريكاتير الخليج 365

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