شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الهيئة العربية للتصنيع، جهاز استقبال رقمي «ريسيفر» لاستقبال الإرسال الأرضى الرقمى، والإرسال الفضائى، بسعر تنافسي وذلك بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر .

وأكد مصدر مسئول بالهيئة العربية للتصنيع أن هذا الجهاز من تصميم وإنتاج مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، موضحا أنه يتميز بمواصفات متميزة تتمثل في في خاصية استقبال الإرسال الأرضي الرقمي، والإرسال الفضائي، بدرجة وضوح للصورة حتى 4k، ويستقبل الجهاز 8000 قناة تلفزيون وراديو.

ويوفر خاصية الفحص التلقائي، وإمكانية فرز وبحث القنوات، مشيرا الى أن جهاز الريسيفر الجديد الذي ينتجه مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، يتوافق مع جميع التليفزيونات والشاشات، ويحتوى على مخارج HDMI و AV.

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بالإضافة إلى إمكانية التوصيل علي الإنترنت، وتسجيل فيديو عن طريق USB، وتوقيت الحدث «تشغيل - تسجيل»، ويمكن تحديث برنامج الجهاز عن طريق RS232 أو USB، ويقدم خاصية تشغيل الأفلام والموسيقى والصور من USB، وتشغيل اليوتيوب.

وأضاف المصدر أن المنتج الجديد شهد اقبالا متزايدا من قطاعات عديدة من الجمهور ,حيث يتوفر بمراكز البيع بشارع مكرم عبيد وشارع الطيران، مع توافر خدمة الشحن لأي مكان، بسعر تنافسي حتى انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية، بضمان الهيئة العربية للتصنيع.