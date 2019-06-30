شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة توافق على استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الأحد، قراراَ بشأن دراسة استنزال الأراضي الزراعية من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة، وخاصة أحياء المعادي ودار السلام وحلوان، والسماح للراغبين من أصحاب الشأن التقدم بطلباتهم للحي التابع، بدءاَ من أول يوليو وحتى ٣١ يوليو.

وأكد اللواء محمد حنفي، السكرتير العام والمشرف على اللجنة العليا المشكلة لهذا الغرض، أنه على الراغبين في الاستفادة من هذا القرار التقدم بطلباتهم خلال الفترة المحددة وخلال شهر يوليو على أن يتضمن نموذج الطلب عقد الأرض محل الطلب وكذلك خريطة مساحية من ( ا إلى 5000 )، مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب، وهي كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة، بموقع الأرض محل العقد المسجل، خريطة مساحية من ( 1 إلى 2500 ) موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة، وكشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأن الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية، وشهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء بسرعة الإعلان والتنويه داخل الحي عن كافة التفاصيل والمستندات المطلوبة والأوراق اللازمة للتقدم بطلبات الراغبين من الأفراد أو الشركات، خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى 31 من نفس الشهر، وكذلك الإعلان من خلال الصفحة المخصصة للحي.