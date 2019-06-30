شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تطلق مبادرة «صنايعية مصر» لإحياء الحرف التراثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، تفاصيل مبادرة «صنايعية مصر» للتدريب المهني، التي تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء وتعمل على إحيائها وتأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال، وينفذّها صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية.

وقالت وزيرة الثقافة إن إطلاق المباردة يأتي انطلاقاً من الدور الوطني الهادف إلى صون الهوية والحفاظ على ملامحها المتفردة، وضمن الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق محاور التنمية المستدامة.

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وأشارت إلى أن الحرف التقليدية والتراثية أحد مفردات الإرث الثقافي، ومن الثوابت الراسخة في الذاكرة، حيث تميز المجتمع المصري على مر العصور بعشرات الأنواع من الحرف اليدوية التي توارثتها الأجيال، وأمست مدلولًا للجمال والدقة والإتقان وعلامة للإبداع المحلي.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة وبناء قاعدة إنتاجية في هذا المجال، لتصبح أساسًا لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، يتم استثمار إنتاجها في فتح آفاق تجارية عالمية مبتكرة والترويج الخارجي لمصر سياحيًا إلى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن.

يذكر أن مبادرة «صنايعية مصر» مشروع يهدف إلى التدريب على الحرف التقليدية والتراثية في مجالات أعمال النحاس، الصدف، القشرة، الخيامية، الخزف، الحلى التراثية، ويستهدف أبناء الوطن من سن 18 حتى 40 عامًا.

ويمنح المتدربين به شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب، التي تصل مدتها إلى 8 شهور، وتتم على مرحلتين الأولى للمبتدئين، والثانية لرفع كفاءة الحرفة، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهرياً، منها 16 ساعة للدراسة النظرية، و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية، على أن تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربًا.